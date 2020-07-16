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Третий раз за неделю неизвестные пригрозили терактом в аэропорту Ростова

16 июля 2020, 10:04
Фото: vk.com/rostovnadonu
В аэропорту Платов в Ростове-на-Дону в третий раз за неделю эвакуировали всех посетителей и персонал, сообщили очевидцы в соцсети.

Из-за сообщения о взрывчатке из здания аэропорта вывели несколько сотен человек. Все рейсы из Ростова-на-Дону снова задерживаются.

Это уже третий случай с начала недели, когда неизвестные сообщают о возможном террористическом акте в аэропорту. После такого звонка посетителей и работников воздушной гавани эвакуируют и территорию проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Волна телефонного терроризма в российских аэропортах началась во вторник, 14 июля. Кроме Ростова эвакуировали аэропорты Краснодара, Сочи и Хабаровска.

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