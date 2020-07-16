Третий раз за неделю неизвестные пригрозили терактом в аэропорту Ростова

Из-за сообщения о взрывчатке из здания аэропорта вывели несколько сотен человек. Все рейсы из Ростова-на-Дону снова задерживаются.
Это уже третий случай с начала недели, когда неизвестные сообщают о возможном террористическом акте в аэропорту. После такого звонка посетителей и работников воздушной гавани эвакуируют и территорию проверяют сотрудники правоохранительных органов.
Волна телефонного терроризма в российских аэропортах началась во вторник, 14 июля. Кроме Ростова эвакуировали аэропорты Краснодара, Сочи и Хабаровска.