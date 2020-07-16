У больных с тяжелой формой COVID-19 нашли опасные антитела

Биологи установили, пишет газета «Известия», что эти антитела имеют способность присоединяться к шиловидному белку коронавируса и при взаимодействиях c клетками-макрофагами вызывать достаточно мощное воспаление.
Отмечается, что по результатам последующих экспериментов, сбои в работе макрофагов, провоцируемые этими антителами, приводили к образованию тромбов, нарушая работу стенок сосудов. В настоящее время эти проблемы, в совокупности к воспалениями, являются ключевыми причинами осложнений при COVID-19.