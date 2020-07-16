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У больных с тяжелой формой COVID-19 нашли опасные антитела

16 июля 2020, 11:01
Фото: pxhere.com
Нидерландские ученые под руководством профессора Амстердамского университета Менно де Винтерa пришли к выводу о том, что одно из антител, которое появляется в плазме крови людей, перенесших тяжелую форму COVID-19, не подавляет вирус. Так, оно наоборот провоцирует сильные воспаления.

Биологи установили, пишет газета «Известия», что эти антитела имеют способность присоединяться к шиловидному белку коронавируса и при взаимодействиях c клетками-макрофагами вызывать достаточно мощное воспаление.

Отмечается, что по результатам последующих экспериментов, сбои в работе макрофагов, провоцируемые этими антителами, приводили к образованию тромбов, нарушая работу стенок сосудов. В настоящее время эти проблемы, в совокупности к воспалениями, являются ключевыми причинами осложнений при COVID-19.

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