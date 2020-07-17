Еще пять человек с коронавирусом умерли в Ростовской области

Новыми жертвами инфекции стали две женщины 73-х и 84-х лет, 62-летний мужчина и двое мужчин 69-ти лет. У всех умерших были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, у двух пациентов дополнительно наблюдались нарушения обмена веществ и заболевания эндокринной системы.
Всего с начала пандемии в Ростовской области от новой коронавирусной инфекции умерли 178 человек, общее число заразившихся достигло 11214. За последние сутки в регионе выявили 97 новых заболевших, в стационарах находятся 674 пациента, из них в тяжелом состоянии на ИВЛ 38 человек.