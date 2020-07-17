Голубев поручил оказывать помощь жителям Ростова-на-Дону, пострадавшим от стихии

Напомним, что дождь и град парализовали движение автотранспорта, многие улицы оказались затопленными. В городской администрации попросили жителей Ростова не выходить на улицу без необходимости. Была приостановлена работа части маршрутов общественного транспорта. До 14.00 мск спасатели приняли более 50 сообщений о возникновении аварийных ситуаций в городе.
Губернатор обратился к городским властям Ростова и призвал их держать вопрос на постоянном контроле и оказывать людям необходимую помощь.
Известно, что сити-менеджер южной столицы Алексей Логвиненко находится в отпуске и его обязанности возложены на Юрия Овчинникова.
Для контроля за обстановкой создан оперативный штаб. Для устранения подтоплений на проезжей части в разных частях города работают шесть дежурных бригад департамента автодорог и организации дорожного движения, четыре каналопромывочных машины, службы МЧС, а также 156 человек и 63 единицы техники служб ГО и ЧС.