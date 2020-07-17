Голубев поручил оказывать помощь жителям Ростова-на-Дону, пострадавшим от стихии

Для контроля за обстановкой создан оперативный штаб. Для устранения подтоплений на проезжей части в разных частях города работают шесть дежурных бригад департамента автодорог и организации дорожного движения, четыре каналопромывочных машины, службы МЧС, а также 156 человек и 63 единицы техники служб ГО и ЧС.