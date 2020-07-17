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Голубев поручил оказывать помощь жителям Ростова-на-Дону, пострадавшим от стихии

17 июля 2020, 13:53
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил горадминистрации Ростова-на-Дону принять необходимые меры, чтобы ликвидировать последствия стихии, обрушившейся на город в пятницу, 17 июля, говорится в сообщении регионального правительства.

Напомним, что дождь и град парализовали движение автотранспорта, многие улицы оказались затопленными. В городской администрации попросили жителей Ростова не выходить на улицу без необходимости. Была приостановлена работа части маршрутов общественного транспорта. До 14.00 мск спасатели приняли более 50 сообщений о возникновении аварийных ситуаций в городе.

Губернатор обратился к городским властям Ростова и призвал их держать вопрос на постоянном контроле и оказывать людям необходимую помощь.

Известно, что сити-менеджер южной столицы Алексей Логвиненко находится в отпуске и его обязанности возложены на Юрия Овчинникова.

Для контроля за обстановкой создан оперативный штаб. Для устранения подтоплений на проезжей части в разных частях города работают шесть дежурных бригад департамента автодорог и организации дорожного движения, четыре каналопромывочных машины, службы МЧС, а также 156 человек и 63 единицы техники служб ГО и ЧС.

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