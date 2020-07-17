Как спасти огород и сад от затяжных дождей

Нормой считается, когда только 60-70% почвенных пор заполнено водой, в остальных должен быть воздух. Если влажность почвы выше, корневая система начинает гнить и в итоге гибнет все растение.
Больше всего от сильных дождей страдают помидоры, капуста, огурцы и другие овощи.
Спасти томаты, которые не любят избытка влаги, можно, если регулярно рыхлить почву и построить над помидорами небольшой навес для защиты от дождя. Огурцы хоть и любят частый и обильный полив, в затяжные дожди страдают от мучнистой росы, избежать болезни поможет прополка и рыхление.
На капусту во время дождей нападают слизни и улитки, спастись от них поможет древесная зола или сухая гашеная известь, которые надо рассыпать вокруг растений. Также можно опрыскать капусту раствором горчицы.
Деревья и кустарники в дожди страдают от нашествия тли, кроме того, на плодах появляется гниль. В борьбе с тлей хорошо помогают инсектициды. Если же использовать химию по какой-то причине нежелательно, то можно обработать пораженные растения настоями жгучего перца или чеснока.
Чтобы избежать загнивания плодов, следует собирать их каждый день, а от мучнистой росы помогает раствор кальцинированной соды и жидкого мыла. И обязательно надо пропалывать сорняки, которые удерживают влагу.