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Как спасти огород и сад от затяжных дождей

17 июля 2020, 10:17
Фото: pxhere.com
Затяжные и обильные дожди могут привести к гибели урожая, даже влаголюбивые культуры плохо переносят застой воды.

Нормой считается, когда только 60-70% почвенных пор заполнено водой, в остальных должен быть воздух. Если влажность почвы выше, корневая система начинает гнить и в итоге гибнет все растение.

Больше всего от сильных дождей страдают помидоры, капуста, огурцы и другие овощи.

Спасти томаты, которые не любят избытка влаги, можно, если регулярно рыхлить почву и построить над помидорами небольшой навес для защиты от дождя. Огурцы хоть и любят частый и обильный полив, в затяжные дожди страдают от мучнистой росы, избежать болезни поможет прополка и рыхление.

Фото: pixino.com

На капусту во время дождей нападают слизни и улитки, спастись от них поможет древесная зола или сухая гашеная известь, которые надо рассыпать вокруг растений. Также можно опрыскать капусту раствором горчицы.

Деревья и кустарники в дожди страдают от нашествия тли, кроме того, на плодах появляется гниль. В борьбе с тлей хорошо помогают инсектициды. Если же использовать химию по какой-то причине нежелательно, то можно обработать пораженные растения настоями жгучего перца или чеснока.

Чтобы избежать загнивания плодов, следует собирать их каждый день, а от мучнистой росы помогает раствор кальцинированной соды и жидкого мыла. И обязательно надо пропалывать сорняки, которые удерживают влагу.

#Желтые новости
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