Как спасти огород и сад от затяжных дождей

Деревья и кустарники в дожди страдают от нашествия тли, кроме того, на плодах появляется гниль. В борьбе с тлей хорошо помогают инсектициды. Если же использовать химию по какой-то причине нежелательно, то можно обработать пораженные растения настоями жгучего перца или чеснока.