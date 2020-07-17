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Ковидный госпиталь на 50 коек откроют в Новочеркасске

17 июля 2020, 07:18
Фото: novochgrad.ru
В Новочеркасске Ростовской области гинекологического корпус на улице Мацоты временно перепрофилируют в госпиталь для больных коронавирусом, сообщили в городской администрации.

В августе должен завершиться капитальный ремонт корпуса. Работы на территории горбольницы № 1 проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Уже завершены работы по ремонту фасада здания, идет внутренняя отделка помещений и благоустройство территории.

«В учреждении установили новую систему вентиляции, провели коммуникации. Также была установлена система видеонаблюдения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что восемь палат оборудованы душевыми кабинами. В палатах установлены кнопки вызова медперсонала, сигнал от которых поступает прямо на пульт дежурной медсестры.

Всего в медучреждении предусмотрены 50 коек.

Ранее стало известно, что в двух больницах Новочеркасска ввели карантин по коронавирусу.

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