Ковидный госпиталь на 50 коек откроют в Новочеркасске

В августе должен завершиться капитальный ремонт корпуса. Работы на территории горбольницы № 1 проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Уже завершены работы по ремонту фасада здания, идет внутренняя отделка помещений и благоустройство территории.