Ковидный госпиталь на 50 коек откроют в Новочеркасске

В августе должен завершиться капитальный ремонт корпуса. Работы на территории горбольницы № 1 проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Уже завершены работы по ремонту фасада здания, идет внутренняя отделка помещений и благоустройство территории.
«В учреждении установили новую систему вентиляции, провели коммуникации. Также была установлена система видеонаблюдения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что восемь палат оборудованы душевыми кабинами. В палатах установлены кнопки вызова медперсонала, сигнал от которых поступает прямо на пульт дежурной медсестры.
Всего в медучреждении предусмотрены 50 коек.