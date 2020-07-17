Ливень разрушил мост через Темерник в Ростове

Опасный участок оградили в целях обеспечения безопасности автомобилистов, движение автотранспорта было ограничено. Мост доступен к эксплуатации. Сейчас специалисты проводят оценку разрушений и ведут технический контроль. После того, как прекратится дождь, эксперты оценят разрушения моста по улице Песчаная, чтобы в дальнейшем провести восстановительные работы.