Ливень разрушил мост через Темерник в Ростове

Власти города сообщили, что мост через Темерник в створе улицы Песчаной сильно поврежден из-за обильных атмосферных осадков. Ливень размыл место примыкания моста с автомобильной дорогой. В результате были разрушены конус и земляное полотно на примыкании моста и автодороги.
Опасный участок оградили в целях обеспечения безопасности автомобилистов, движение автотранспорта было ограничено. Мост доступен к эксплуатации. Сейчас специалисты проводят оценку разрушений и ведут технический контроль. После того, как прекратится дождь, эксперты оценят разрушения моста по улице Песчаная, чтобы в дальнейшем провести восстановительные работы.
Ранее власти Ростова назвали несоответствующей действительности информацию о разрушении Текучевского моста в результате ливня. В Ростове дождь и град в пятницу, 17 июля, парализовали движение автотранспорта, многие улицы оказались затопленными.