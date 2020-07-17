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Ливень разрушил мост через Темерник в Ростове

17 июля 2020, 16:50
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону из-за сильного ливня был разрушен мост через реку Темерник в створе улицы Песчаной, говорится в сообщении городской администрации.

Власти города сообщили, что мост через Темерник в створе улицы Песчаной сильно поврежден из-за обильных атмосферных осадков. Ливень размыл место примыкания моста с автомобильной дорогой. В результате были разрушены конус и земляное полотно на примыкании моста и автодороги.

Опасный участок оградили в целях обеспечения безопасности автомобилистов, движение автотранспорта было ограничено. Мост доступен к эксплуатации. Сейчас специалисты проводят оценку разрушений и ведут технический контроль. После того, как прекратится дождь, эксперты оценят разрушения моста по улице Песчаная, чтобы в дальнейшем провести восстановительные работы.

Ранее власти Ростова назвали несоответствующей действительности информацию о разрушении Текучевского моста в результате ливня. В Ростове дождь и град в пятницу, 17 июля, парализовали движение автотранспорта, многие улицы оказались затопленными.

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#Новости#Происшествия
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