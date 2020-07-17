Морские изыскания в рамках проекта Arctic Connect проведут МегаФон и Росгеология

В рамках проекта Arctic Connect планируется связать волоконно-оптической линией континенты, на которых проживает 85% мирового населения. С помощью такой линии связи возможно будет обеспечить пользователям беспрецедентно короткое время передачи сигнала с минимальным уровнем задержки. В настоящее время это не под силу ни одной из существующих линий. При этом благодаря проекту получится обеспечить бесперебойной связью потребителей Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятия топливно-энергетического комплекса, что будет способствовать социально-экономическому развитию региона. Запуск линии связи с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.