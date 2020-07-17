Морские изыскания в рамках проекта Arctic Connect проведут МегаФон и Росгеология

Экспедиция стартует 5 августа и продлится до ноября. Из Мурманска отправится научно-исследовательское судно Росгеологии «Профессор Логачев». На нем участники экспедиции преодолевают сложнейшие участки в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. Планируется обследовать участок протяженностью тысячи километров.
По словам гендиректора МегаФона Геворка Вершминяна, 2020 год является благоприятным с точки зрения ледовой обстановки. Благодаря этому команда надеется обследовать рельеф дна и определить безопасные маршруты трассы в арктических морях. В 2021 году планируется вторая экспедиция, за время которой будут изучены условия прокладки подводного кабеля и исследовано дно и его пород.
Кроме того, работы будут проводиться и не только в российских водах. «Морские исследования станут первым этапом реализации проекта, они необходимы для определения оптимального маршрута прокладки линии связи вдоль Арктической зоны России и выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию», — пояснил он.
Председатель правления Росгеологии Сергей Горьков отметил, что в распоряжении компании имеется самый большой в России флот научно-исследовательских судов, которые оснащены современным оборудованием, в том числе собственной разработки, которое применялось при исследовании дна Мирового океана. Он выразил уверенность, что компетенции специалистов Росгеологии и опыт позволит выполнить команде поставленную задачу.
В рамках проекта Arctic Connect планируется связать волоконно-оптической линией континенты, на которых проживает 85% мирового населения. С помощью такой линии связи возможно будет обеспечить пользователям беспрецедентно короткое время передачи сигнала с минимальным уровнем задержки. В настоящее время это не под силу ни одной из существующих линий. При этом благодаря проекту получится обеспечить бесперебойной связью потребителей Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятия топливно-энергетического комплекса, что будет способствовать социально-экономическому развитию региона. Запуск линии связи с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.