Полноводным стал Темерник в Ростове из-за ливня

«Район главного автовокзала. Зато Темерник теперь какой полноводный!» — написал автор поста и прикрепил видеоролик с бурным потоком мутной воды.
Кроме того, затопило и сам вокзал Ростов-Главный, в районе которого вода поднялась на несколько десятков сантиметров.
Напомним, в Ростовской области на 17 и 18 июля объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами. Обрушившиеся на Ростов ливни уже подтопили ряд улиц и предприятий, в частности, вода пробралась в цеха Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода.