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Полноводным стал Темерник в Ростове из-за ливня

17 июля 2020, 08:33
Фото: vk.com/rostovnadonu
Уровень воды в реке Темерник в Ростове-на-Дону резко поднялся из-за ливней 17 июля, сообщили очевидцы в соцсети.

«Район главного автовокзала. Зато Темерник теперь какой полноводный!» — написал автор поста и прикрепил видеоролик с бурным потоком мутной воды.

Кроме того, затопило и сам вокзал Ростов-Главный, в районе которого вода поднялась на несколько десятков сантиметров.

Напомним, в Ростовской области на 17 и 18 июля объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами. Обрушившиеся на Ростов ливни уже подтопили ряд улиц и предприятий, в частности, вода пробралась в цеха Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода.

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#Новости#Происшествия
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