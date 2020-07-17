Полноводным стал Темерник в Ростове из-за ливня

Напомним, в Ростовской области на 17 и 18 июля объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами. Обрушившиеся на Ростов ливни уже подтопили ряд улиц и предприятий, в частности, вода пробралась в цеха Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода.