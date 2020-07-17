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Реальные сроки получили краснодарцы, укравшие невесту в Ростовской области

17 июля 2020, 19:55
Фото: Кадр к/ф "Кавказская пленница", реж: Леонид Иович Гайдай
За похищение молодой девушки в Ростовской области были осуждены шесть жителей Краснодарского края, говорится в сообщении регионального СКР.

Похищение организовали в марте 2020 года. Мужчины в возрасте от 17 до 21 года договорились похитить 17-летнюю жительницу хутора Астахов, расположенного в Каменском районе. Около 21.45 мск мужчины проникли в дом и «украли невесту». В дальнейшем девушку планировали склонить к сожительству с одним из организаторов преступления.

Однако похитителей задержали при попытке покинуть Ростовскую область. Жители Кубани были признаны виновными по двум статьям — в похищении человека и в нарушении неприкосновенности жилища.

В зависимости от их личности, роли и степени участия похитители получили до пяти лет и 10 месяцев в колонии строгого режима. Кому-то из них удалось отделаться условным сроком.

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#Новости#Происшествия
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