Реальные сроки получили краснодарцы, укравшие невесту в Ростовской области

Похищение организовали в марте 2020 года. Мужчины в возрасте от 17 до 21 года договорились похитить 17-летнюю жительницу хутора Астахов, расположенного в Каменском районе. Около 21.45 мск мужчины проникли в дом и «украли невесту». В дальнейшем девушку планировали склонить к сожительству с одним из организаторов преступления.