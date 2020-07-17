Таксисты взвинтили цены в затопленном Ростове

В пятницу утром начавшийся ливень затопил множество улиц и автомобилей. В городе сильно затруднено движение. Власти города попросили людей не выходить на улицу без необходимости. Одну из местных жительниц чуть не унесло потоками воды.
Службы такси сразу подняли стоимость поездок. В некоторых случаях цены завышены в несколько раз.
Количество заказов такси резко выросло с самого утра. Людям приходится ждать по 30-40 минут.
Так, от Вокзальной площади до ТЦ "Горизонт" стоимость поездки превышает 300 рублей. Обычно поездка обходится в 150 рублей.