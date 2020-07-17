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Таксисты взвинтили цены в затопленном Ростове

17 июля 2020, 10:03
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону водители такси резко подняли цены на поездки во время начавшегося ливня, сообщили местные жители.

В пятницу утром начавшийся ливень затопил множество улиц и автомобилей. В городе сильно затруднено движение. Власти города попросили людей не выходить на улицу без необходимости. Одну из местных жительниц чуть не унесло потоками воды.

Службы такси сразу подняли стоимость поездок. В некоторых случаях цены завышены в несколько раз.

Количество заказов такси резко выросло с самого утра. Людям приходится ждать по 30-40 минут.

Так, от Вокзальной площади до ТЦ "Горизонт" стоимость поездки превышает 300 рублей. Обычно поездка обходится в 150 рублей.

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