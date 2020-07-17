В Ростове 95-летнему ветерану отказали в медицинском оборудовании

В ходе проверки было установлено, что 95-летняя ветеран является инвалидом. Она состоит на учете в районном филиале фонда соцстрахования для получения сигнализатора звука и спецустройства для людей с нарушением слуха.
«Ветерану не выдали средств реабилитации, что поставило под угрозу ее жизнь и здоровье. Тогда в Кировский районный суд было передано заявление к Ростовскому региональному отделению Фонда соцстрахования», — сказано в сообщении.
Суд постановил устранить все выявленные нарушения. Прокуратура взяла эту ситуацию под контроль.