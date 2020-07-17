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В Ростове 95-летнему ветерану отказали в медицинском оборудовании

17 июля 2020, 06:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону ветерану Великой Отечественной войны незаконно было отказано в предоставлении медицинского оборудования, сообщили в региональной прокуратуре.

В ходе проверки было установлено, что 95-летняя ветеран является инвалидом. Она состоит на учете в районном филиале фонда соцстрахования для получения сигнализатора звука и спецустройства для людей с нарушением слуха.

«Ветерану не выдали средств реабилитации, что поставило под угрозу ее жизнь и здоровье. Тогда в Кировский районный суд было передано заявление к Ростовскому региональному отделению Фонда соцстрахования», — сказано в сообщении.

Суд постановил устранить все выявленные нарушения. Прокуратура взяла эту ситуацию под контроль.

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