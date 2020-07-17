В Ростовской области сняли очередные ограничения из-за коронавируса

С понедельника возобновляют работу музеи и учреждения культуры. Однако сотрудники и посетители обязательно должны носить маски и соблюдать дистанцию. В музеях будет разработана маршрутизация для исключения встречных потоков. В зданиях сделают раздельные входы и выходы.