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В Ростовской области сняли очередные ограничения из-за коронавируса

17 июля 2020, 10:02
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев отменил часть введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает правительство региона.

С понедельника возобновляют работу музеи и учреждения культуры. Однако сотрудники и посетители обязательно должны носить маски и соблюдать дистанцию. В музеях будет разработана маршрутизация для исключения встречных потоков. В зданиях сделают раздельные входы и выходы.

Кроме того, могут возобновить работу клубы, учреждения культуры и досуга. Возобновить деятельность могут поисковики, однако леса посещать им запрещено.

«С понедельника могут возобновить в полной мере работу непродовольственные магазины. Работодатели должны соблюдать меры профилактики коронавируса», — сказано в сообщении.

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