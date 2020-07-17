Железнодорожные пути затопило в Ростове из-за ливня

По данным Северо-Кавказской железной дороги на движении поездов стихия не сказалась «Оно осуществляется в полном объеме в соответствии с графиком. Работа железнодорожных вокзалов Ростов-Главный и Ростов-Пригородный также осуществляется в штатном режиме», — сказано в сообщении.