Железнодорожные пути затопило в Ростове из-за ливня

По данным Северо-Кавказской железной дороги на движении поездов стихия не сказалась «Оно осуществляется в полном объеме в соответствии с графиком. Работа железнодорожных вокзалов Ростов-Главный и Ростов-Пригородный также осуществляется в штатном режиме», — сказано в сообщении.
При этом воду с путей откачивает специальная техника. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий непогоды. В настоящее время ситуация взята под контроль и ведется постоянный мониторинг обстановки.
Напомним, что обрушившийся на Ростов дождь и град парализовали движение автотранспорта, многие улицы оказались затопленными. В городской администрации попросили жителей Ростова не выходить на улицу без необходимости. Была приостановлена работа части маршрутов общественного транспорта.