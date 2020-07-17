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Железнодорожные пути затопило в Ростове из-за ливня

17 июля 2020, 12:02
Фото: МЧС
На станции Ростов-Главный из-за сильного ливня оказались затопленными первый и третий железнодорожные пути, сообщили в СКЖД.

По данным Северо-Кавказской железной дороги на движении поездов стихия не сказалась «Оно осуществляется в полном объеме в соответствии с графиком. Работа железнодорожных вокзалов Ростов-Главный и Ростов-Пригородный также осуществляется в штатном режиме», — сказано в сообщении.

При этом воду с путей откачивает специальная техника. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий непогоды. В настоящее время ситуация взята под контроль и ведется постоянный мониторинг обстановки.

Напомним, что обрушившийся на Ростов дождь и град парализовали движение автотранспорта, многие улицы оказались затопленными. В городской администрации попросили жителей Ростова не выходить на улицу без необходимости. Была приостановлена работа части маршрутов общественного транспорта.

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