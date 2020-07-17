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Звезды предсказали проблемы жителям Ростова на выходных

17 июля 2020, 12:12
Фото: pexels.com
Астрологи составили прогноз и рассказали, кого ждут спокойные выходные, а кого - проблемные, сообщается на сайте Astrostar.ru.

Овны

Овнам на выходных лучше избегать новых инициатив и просто плыть по течению. Желательно избегать командировок и переговоров.

Возможны ссоры в семье из-за растущего напряжения.

Телец

Тельцы могут встретить нужных людей, с которыми можно будет обсудить волнующие темы. Не исключены срочные поездки, могут возникнуть ссоры с близкими.

Тельцы также могут столкнуться с проблемами с транспортом.

Близнецы

Близнецам лучше всего оставаться в зоне комфорта. Вероятно придется отвлечься на домашние заботы и деловые беседы.

Возрастет риск убытков и порчи имущества.

Рак

Ракам лучше всего на выходных побыть в одиночестве. Необходимо держать себя в руках, чтобы избежать суеты и нервозности.

Лев

Выходные для львов начнутся мирно и тихо. Они будут недооценивать опасность, что может сыграть не в их пользу.

Могут обостриться недомогания из-за плохих новостей.

Дева

Девам не стоит составлять планы в дневное время, лучше оставить это на вечер. Не стоит опасаться срочной поездки или плохих новостей.

Бодрый темп поможет скорее опознать угрозу.

Весы

Весы на выходных могут витать в облаках. Им с легкостью удастся избежать неприятной встречи.

Собеседования лучше отложить на другой период.

Скорпион

Скорпионы могут устроить себе настоящий отдых и отойти от дел. Удастся пополнить знания, наладить контакт, вступить в дискуссию.

Стрелец

Стрельцы в этот период будут верить в лучшее. Важные новости от них будут держать в тайне.

Нелицеприятная правда может огорчить, разворошить старые обиды.

Козерог

Лучше всего беречь здоровье и побольше отдыхать. Стоит браться за самые простые дела.

Не стоит давать обратную связь, если диалог является исчерпанным.

Водолей

У Водолеев может возникнуть спорная ситуация или их будет ждать срочная командировка. Вероятны дорожные приключения, обрывы связи. Нервозная атмосфера может спровоцировать недомогание.

Рыбы

Рыбы на выходных будут находиться в мечтах. Могут появиться интересные новости или темы для разговора с близкими.

Но не стоит импульсивно переходить от слов к делу

#Желтые новости
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