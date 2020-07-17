Звезды предсказали проблемы жителям Ростова на выходных

Овны
Овнам на выходных лучше избегать новых инициатив и просто плыть по течению. Желательно избегать командировок и переговоров.
Возможны ссоры в семье из-за растущего напряжения.
Телец
Тельцы могут встретить нужных людей, с которыми можно будет обсудить волнующие темы. Не исключены срочные поездки, могут возникнуть ссоры с близкими.
Тельцы также могут столкнуться с проблемами с транспортом.
Близнецы
Близнецам лучше всего оставаться в зоне комфорта. Вероятно придется отвлечься на домашние заботы и деловые беседы.
Возрастет риск убытков и порчи имущества.
Рак
Ракам лучше всего на выходных побыть в одиночестве. Необходимо держать себя в руках, чтобы избежать суеты и нервозности.
Лев
Выходные для львов начнутся мирно и тихо. Они будут недооценивать опасность, что может сыграть не в их пользу.
Могут обостриться недомогания из-за плохих новостей.
Дева
Девам не стоит составлять планы в дневное время, лучше оставить это на вечер. Не стоит опасаться срочной поездки или плохих новостей.
Бодрый темп поможет скорее опознать угрозу.
Весы
Весы на выходных могут витать в облаках. Им с легкостью удастся избежать неприятной встречи.
Собеседования лучше отложить на другой период.
Скорпион
Скорпионы могут устроить себе настоящий отдых и отойти от дел. Удастся пополнить знания, наладить контакт, вступить в дискуссию.
Стрелец
Стрельцы в этот период будут верить в лучшее. Важные новости от них будут держать в тайне.
Нелицеприятная правда может огорчить, разворошить старые обиды.
Козерог
Лучше всего беречь здоровье и побольше отдыхать. Стоит браться за самые простые дела.
Не стоит давать обратную связь, если диалог является исчерпанным.
Водолей
У Водолеев может возникнуть спорная ситуация или их будет ждать срочная командировка. Вероятны дорожные приключения, обрывы связи. Нервозная атмосфера может спровоцировать недомогание.
Рыбы
Рыбы на выходных будут находиться в мечтах. Могут появиться интересные новости или темы для разговора с близкими.
Но не стоит импульсивно переходить от слов к делу