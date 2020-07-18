Бессмертный полк в Ростовской области перенесли на 9 мая 2021 года

«Наше отношение к этому решению отрицательное. Проводить было необходимо, тем более сейчас, когда наше общество все больше раскалывают на части. Проводить, показав тем самым нашу готовность к тяжелым испытаниям, нашу силу и единство нашего народа», — говорится в сообщении сообщества.