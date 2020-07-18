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Бессмертный полк в Ростовской области перенесли на 9 мая 2021 года

18 июля 2020, 13:25
Фото: vk.com/mius_front
В 2020 году проводить акцию Бессмертный полк в Ростовской области и России не будут, сообщили поисковики Миус-фронта.

Шествие, которое должно было пройти 26 июля, по решению центрального штаба движения Бессмертный полк России перенесли на 9 мая 2021 года.

«Наше отношение к этому решению отрицательное. Проводить было необходимо, тем более сейчас, когда наше общество все больше раскалывают на части. Проводить, показав тем самым нашу готовность к тяжелым испытаниям, нашу силу и единство нашего народа», — говорится в сообщении сообщества.

В Ростовской области собирались провести акцию в формате автопробега, чтобы исключить контакт между участниками. В Ростове на улицы города должна была выйти техника времен Великой Отечественной, найденная поисковиками, мотоциклы и легковые автомашины ростовчан, украшенные портретами участников войны. Кроме того, на открытых военных автомобилях ЮВО должны были провезти ветеранов.

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