Бессмертный полк в Ростовской области перенесли на 9 мая 2021 года

Шествие, которое должно было пройти 26 июля, по решению центрального штаба движения Бессмертный полк России перенесли на 9 мая 2021 года.
«Наше отношение к этому решению отрицательное. Проводить было необходимо, тем более сейчас, когда наше общество все больше раскалывают на части. Проводить, показав тем самым нашу готовность к тяжелым испытаниям, нашу силу и единство нашего народа», — говорится в сообщении сообщества.
В Ростовской области собирались провести акцию в формате автопробега, чтобы исключить контакт между участниками. В Ростове на улицы города должна была выйти техника времен Великой Отечественной, найденная поисковиками, мотоциклы и легковые автомашины ростовчан, украшенные портретами участников войны. Кроме того, на открытых военных автомобилях ЮВО должны были провезти ветеранов.