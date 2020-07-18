Инвестиции в металлургию в Ростовской области выросли в 2,4 раза

При этом за три года объемы выпуска продукции металлургическими предприятиями Ростовской области возросли в среднем на 3,7%. На донские компании металлургического комплекса приходится 41,5% всего общеокружного объема многослойных панелей из листового стального плакированного проката, 32,4% листовых профилей из нелегированной стали, 31,8% стальных труб, 23,2% и 21,3% соответственно нелегированной и легированной стали.