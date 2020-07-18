Инвестиции в металлургию в Ростовской области выросли в 2,4 раза

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года инвестиции металлургию выросли в 2,4 раза.
При этом за три года объемы выпуска продукции металлургическими предприятиями Ростовской области возросли в среднем на 3,7%. На донские компании металлургического комплекса приходится 41,5% всего общеокружного объема многослойных панелей из листового стального плакированного проката, 32,4% листовых профилей из нелегированной стали, 31,8% стальных труб, 23,2% и 21,3% соответственно нелегированной и легированной стали.
В целом на долю металлургического комплекса приходится 7,3% отгруженной продукции обрабатывающих производств.
Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства сократился в Ростовской области на 2,2% за первые пять месяцев 2020 года на фоне пандемии.