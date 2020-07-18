rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Инвестиции в металлургию в Ростовской области выросли в 2,4 раза

18 июля 2020, 14:30
Фото: pixabay.com
Инвесторы направили в развитие металлургического комплекса в Ростовской области 676 миллионов рублей в первом квартале 2020 года, говорится в сообщении Ростовстата.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года инвестиции металлургию выросли в 2,4 раза.

При этом за три года объемы выпуска продукции металлургическими предприятиями Ростовской области возросли в среднем на 3,7%. На донские компании металлургического комплекса приходится 41,5% всего общеокружного объема многослойных панелей из листового стального плакированного проката, 32,4% листовых профилей из нелегированной стали, 31,8% стальных труб, 23,2% и 21,3% соответственно нелегированной и легированной стали.

В целом на долю металлургического комплекса приходится 7,3% отгруженной продукции обрабатывающих производств.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства сократился в Ростовской области на 2,2% за первые пять месяцев 2020 года на фоне пандемии.

Материалы по теме
Годовой рост промпроизводства в Ростовской области составил 102,6%Промпроизводство в Ростовской области в феврале продолжило рост
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Профессор рассказал, как изменился рынок труда в Ростове после частичной мобилизации
Сегодня, 09:14