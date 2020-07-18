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Почти 2,4 тонны некачественного мяса забраковали в Ростовской области

18 июля 2020, 07:12
Фото: https://pxhere.com
В Ростовской области в рамках проведенных проверок забраковали свыше 2,3 тонны мясной продукции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Проверки коснулись 56 предприятий, участвующих в обороте мясной продукции. Среди них были 30 предприятий общественного питания.

Чаще всего нарушения были связаны с продажей товара с истекшим сроком годности и отсутствием необходимой документации. Кроме того, персонал не соблюдал условия хранения.

«Всего забраковали 71 партию мясной продукции и 28 партий мяса птицы. Специалисты провели исследования 624 проб мяса», — сказано в сообщении.

Отмечается, что штрафы за нарушения превысили 623 тысячи рублей.

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