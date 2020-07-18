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Почти все можно: какие ограничения уже отменили в Ростовской области

18 июля 2020, 17:15
Фото: https://pxhere.com
В Ростовской области с каждой неделей отменяют все больше ограничений, в том числе разрешили работать непродовольственным магазинам и музеям, сообщили в правительстве региона.

Что разрешили сейчас?

На это неделе губернатор Василий Голубев подписал постановление, которым с понедельника разрешил возобновить работу музеям. Масочный режим и дистанцию придется соблюдать.

Фото: pixabay

Должны быть предусмотрены раздельные входы и выходы. Также откроются клубы и непродовольственные товары.

Что разрешили ранее?

В данный момент в области возобновили работу детские сады, однако детей принимают со справками, что они не контактировали с больными. Посещать учреждения нельзя воспитанникам с ОРВИ.

Кроме того, заработали гостиницы и отели, косметические салоны, бани, сауны и СПА-центры. В области открыли более 50 пляжей, в Ростове же разрешили посещать только четыре.

Местные жители могут посещать групповые тренировки и бассейн.

Фото: https://pxhere.com

Что нельзя?

В Ростовской области все еще не работают аквапарки и аттракционы, не работают кафе, рестораны, запрещены массовые мероприятия и концерты.

Пока не получится попасть в театры. Слетать на отдых за границу пока не удастся.

Ситуация с коронавирусом

За все время в регионе выявили уже 11316 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 8874 человека, скончались 183 пациента.

Фото: pixabay

На лечении в больницах находятся 696 инфицированных. Всего в лабораториях провели 325 тысяч тестов на инфекцию.

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