Почти все можно: какие ограничения уже отменили в Ростовской области

Что разрешили сейчас?
На это неделе губернатор Василий Голубев подписал постановление, которым с понедельника разрешил возобновить работу музеям. Масочный режим и дистанцию придется соблюдать.
Должны быть предусмотрены раздельные входы и выходы. Также откроются клубы и непродовольственные товары.
Что разрешили ранее?
В данный момент в области возобновили работу детские сады, однако детей принимают со справками, что они не контактировали с больными. Посещать учреждения нельзя воспитанникам с ОРВИ.
Кроме того, заработали гостиницы и отели, косметические салоны, бани, сауны и СПА-центры. В области открыли более 50 пляжей, в Ростове же разрешили посещать только четыре.
Местные жители могут посещать групповые тренировки и бассейн.
Что нельзя?
В Ростовской области все еще не работают аквапарки и аттракционы, не работают кафе, рестораны, запрещены массовые мероприятия и концерты.
Пока не получится попасть в театры. Слетать на отдых за границу пока не удастся.
Ситуация с коронавирусом
За все время в регионе выявили уже 11316 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 8874 человека, скончались 183 пациента.
На лечении в больницах находятся 696 инфицированных. Всего в лабораториях провели 325 тысяч тестов на инфекцию.