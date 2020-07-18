Пять пенсионеров с коронавирусом скончались в Ростовской области

Реестр погибших пациентов с коронавирусом вошли трое пожилых мужчин и две женщины пенсионного возраста. Так, последними жертвами инфекции стали 84-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями эндокринной системы, нарушением обмена веществ, 61-летний мужчина с хроническими заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем с неврологическими осложнениями, 70-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническим эндокринным заболеванием, 57-летняя женщина с эндокринным заболеванием и его осложнением, нарушением обмена веществ, 68-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ.