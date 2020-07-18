rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пять пенсионеров с коронавирусом скончались в Ростовской области

18 июля 2020, 08:25
Фото: pixabay.com
Еще пять человек, заболевших коронавирусом, не смогли спасти врачи в Ростовской области, говорится в сообщении регионального правительства.

Реестр погибших пациентов с коронавирусом вошли трое пожилых мужчин и две женщины пенсионного возраста. Так, последними жертвами инфекции стали 84-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями эндокринной системы, нарушением обмена веществ, 61-летний мужчина с хроническими заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем с неврологическими осложнениями, 70-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническим эндокринным заболеванием, 57-летняя женщина с эндокринным заболеванием и его осложнением, нарушением обмена веществ, 68-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ.

Всего в Ростовской области умерли 183 человека, которым не повезло заразиться коронавирусом. Самому младшему из них исполнилось 12 лет, самая старшая пациентка немного не дожила до столетия. Смертность от инфекции выросла в регионе до 1,6%.

Всего же COVID-19 заразились 11316 человек, выздоровели 8874.

Материалы по теме
Медики наблюдают за почти 272 000 россиян из-за подозрения на коронавирус COVID-19Еще 102 человека заболели коронавирусом в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Профессор рассказал, как изменился рынок труда в Ростове после частичной мобилизации
Сегодня, 09:14