Утренняя электричка из Ростова в Таганрог изменит расписание с 20 июля

Кроме того, с 27 июля электричка № 6074 с отправлением в 07.07 мск будет ходить по маршруту Ростов – Таганрог вместо Ростов – Успенская. До станции Таганрог пассажирский поезд будет следовать по действующему расписанию, а далее по измененному и прибывать в Таганрог в 09.06 мск.