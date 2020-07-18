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Утренняя электричка из Ростова в Таганрог изменит расписание с 20 июля

18 июля 2020, 12:42
Фото: old-visual.rzd.ru
С 20 июля изменится расписание пригородного поезда № 6070 из Ростова-на-Дону в Таганрог, сообщили в пресс-службе СКППК.

С понедельника электричка будет отправляться на 4 минуты позже, в 04.09 мск, и прибывать в Таганрог в 05.59 мск вместо 05.55 мск.

Кроме того, с 27 июля электричка № 6074 с отправлением в 07.07 мск будет ходить по маршруту Ростов – Таганрог вместо Ростов – Успенская. До станции Таганрог пассажирский поезд будет следовать по действующему расписанию, а далее по измененному и прибывать в Таганрог в 09.06 мск.

Также с 27 июля добавят пригородный поезд № 6312 сообщением Таганрог – Успенская с отправлением в 10.55 мск и прибытием на станцию назначения в 12.19 мск.

Напомним, с начала июля в Ростовской области отменили ряд электричек.

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