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Власти Ростова назвали причину затопления города

18 июля 2020, 09:59
Фото: https://rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону причиной подтопления части города стал слишком сильный ливень, сообщили в городской администрации.

За несколько часов в городе выпало 26 миллиметров воды, режим ЧС вводят при показателе 30 миллиметров. По информации мэрии, при появлении такого объема воды не справится ни одна ливневка.

«Из-за этого возникли локальные подтопления территорий и другие негативные последствия», — уточнили в администрации.

Отмечается, что в городе подтопило вокзал, рельсы, несколько дорог, в том числе на Малиновского и Извилистой. Перестал ходить электротранспорт.

В зоне затопления оказались 23 школы и 13 детских садов. По информации исполняющего обязанности главы города Юрия Овчинникова, такое большое количество осадков является редкостью для Ростова.

«Город с последствиями ливня справляется своими силами», — добавил Овчинников.

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