Власти Ростова назвали причину затопления города

За несколько часов в городе выпало 26 миллиметров воды, режим ЧС вводят при показателе 30 миллиметров. По информации мэрии, при появлении такого объема воды не справится ни одна ливневка.
«Из-за этого возникли локальные подтопления территорий и другие негативные последствия», — уточнили в администрации.
Отмечается, что в городе подтопило вокзал, рельсы, несколько дорог, в том числе на Малиновского и Извилистой. Перестал ходить электротранспорт.
В зоне затопления оказались 23 школы и 13 детских садов. По информации исполняющего обязанности главы города Юрия Овчинникова, такое большое количество осадков является редкостью для Ростова.
«Город с последствиями ливня справляется своими силами», — добавил Овчинников.