Сотни домов останутся без света в Ростове на следующей неделе

Во вторник ограничения введут по улицам Андрея Сладкова, Быковского, Манежная, Мичуринская, Петрозаводская, Рижская, Содружества, Череповецкая. Света не будет по улицам 1-я Баррикадная, Профсоюзная, Филимоновская, Лермонтовская, Малюгиной, Тельмана.