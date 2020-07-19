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Сотни домов останутся без света в Ростове на следующей неделе

19 июля 2020, 08:43
Фото: pixabay
Массовые отключения электричества запланированы в Ростове-на-Дону на следующей неделе, предупредили в «Донэнерго».

В понедельник без электричества останутся улицы 30-летия Октября, Задонская, Пескова, Учебная, Совхозная. Также это коснется улиц 26-го июня, Двинская, Щербакова.

Во вторник ограничения введут по улицам Андрея Сладкова, Быковского, Манежная, Мичуринская, Петрозаводская, Рижская, Содружества, Череповецкая. Света не будет по улицам 1-я Баррикадная, Профсоюзная, Филимоновская, Лермонтовская, Малюгиной, Тельмана.

В среду свет выключат на улицах Благодатная, Зорге, Калинина, Кустанайская, Миллеровская, Петрозаводская, Развилинская, Смоленская, Содружества, Толмачева. На следующий день без электричества останутся улицы Бусыгина, Васильева, Сурмача, Яковлева.

В пятницу обесточат дома по улицам Авиационная, Выборгская, Калинина, 6-я Кольцевая, Крайняя, Мадояна, Осипенко, Профсоюзная, Разина, в переулке Энтузиастов.

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