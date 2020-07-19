Женщины убегают в тапочках: как в Ростовской области помогают пострадавшим от насилия

«Когда женщины терпят домашнее насилие в обычное время, то люди, которые не сталкивались с этой проблемой, часто их осуждают. Но осуждать женщину за это никоим образом нельзя. Бывают ситуации, когда некуда идти. Как правило, не на что жить. И женщина терпит», — отметила собеседница. По ее словам, сейчас все это вскрылось, как нарыв. «На женщин бросаются с ножами, избивают и чего мы только не наслушались за это время. Были случаи, когда нам звонили из травмпунктов, больниц. Женщины просто убегали в тапочках: без документов, без телефона, без вещей. Один раз позвонили сотрудники магазина: женщина прибежала с детьми и попросила ее спрятать», — рассказала Елена Золотилова.