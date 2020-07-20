Блогер из Таганрога Диденко нашла новую любовь спустя полгода после смерти мужа

Напомним, что вечеринка, в результате которой погибли от отравления углекислым газом три человека, в том числе супруг блогера Валентин, прошла в конце февраля в честь дня рождения Диденко.
Девушка очень эмоционально переживала потерю супруга, делала сторис из реанимации, морга. Постоянно демонстрировала свои переживания на камеру, ходила по ток-шоу в которых рассказывала о произошедшем.
Однако спустя несколько месяцев, после того как стала вдовой, Диденко сделала операцию по увеличению груди и сообщила подписчикам, что это делает ее счастливой. А уже в июле она призналась, что у нее новые отношения.
Блогер опубликовала фото, на котором стоит в обнимку с каким-то мужчиной. Его лицо невозможно разглядеть, на снимке он запечатлен со спины.
А ранее в ее сторис начал мелькать актер Влад Черных. Но тогда Диденко пояснила подписчикам, что их связывают только дружеские отношения, и он помогает ей с детьми.
«Пока не понимаю, что происходит со мной», — написала блогер. На вопрос подписчиков, любила ли она своего мужа, Диденко ответила: «Все 11 лет, который мы были вместе — мы любили друг друга. Я и сейчас его люблю, но мне нужно жить дальше».