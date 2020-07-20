Блогер из Таганрога Диденко нашла новую любовь спустя полгода после смерти мужа

«Пока не понимаю, что происходит со мной», — написала блогер. На вопрос подписчиков, любила ли она своего мужа, Диденко ответила: «Все 11 лет, который мы были вместе — мы любили друг друга. Я и сейчас его люблю, но мне нужно жить дальше».