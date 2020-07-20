Более 8,5 млн тонн зерновых убрали в Ростовской области

«Донские аграрии собрали на сегодня 8,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых при средней урожайности почти в 33,8 ц/га, что соответствует урожайности прошлого года", - сказано в сообщении.
Полностью завершили уборку ранних зерновых в Ремонтненском районе, омолотили 90% посевов в Заветинском, Целинском, Песчанокопском, Пролетарском, Сальском, Азовском и Зерноградском районах.
Отмечается, что в 2020 году аграриям Ростовской области, несмотря на пандемию коронавируса и неблагоприятные погодные условия, удалось добиться высокого качества зерна.
Одновременно с уборкой в регионе готовят почву под посев озимых.