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Более 8,5 млн тонн зерновых убрали в Ростовской области

20 июля 2020, 11:49
Фото: donland.ru
Уборку ранних зерновых завершают в Ростовской области, аграрии уже убрали более 75% посевов, сообщили в региональном правительстве.

«Донские аграрии собрали на сегодня 8,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых при средней урожайности почти в 33,8 ц/га, что соответствует урожайности прошлого года", - сказано в сообщении.

Полностью завершили уборку ранних зерновых в Ремонтненском районе, омолотили 90% посевов в Заветинском, Целинском, Песчанокопском, Пролетарском, Сальском, Азовском и Зерноградском районах.

Отмечается, что в 2020 году аграриям Ростовской области, несмотря на пандемию коронавируса и неблагоприятные погодные условия, удалось добиться высокого качества зерна.

Одновременно с уборкой в регионе готовят почву под посев озимых.

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#Новости#Экономика
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