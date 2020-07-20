Новолуние сулит фатальные перемены нескольким знакам зодиака

Овны
Новолуние сулит Овнам решение каких-то семейных дел или вопросов в личной жизни. Ситуация с недвижимостью или местом жительства прояснится. На работе Овнов также ждут какие-то перемены, однако в жизни вам будем мешать какой-то барьер, который невозможно будет преодолеть. Поэтому важно выстраивать конструктивный диалог с окружающими, особенно с теми, кто имеет отношение к недвижимости.
Тельцы
Вчерашняя суета настигнет Тельцов и сегодня. Но постепенно страсти начнут стихать. Судьба недвусмысленно намекнет вам об опасности различных злоупотреблений. В каком-то долгом споре получится наконец поставить точку, а, если он не разрешится, то можно будет взять паузу и перевести дух. В конце концов важный аргумент обязательно отыщется.
Близнецы
Пора Близнецам заглянуть в свой кошелек и оценить бюджет, распланировать покупки и другие траты, погасить долги и кредиты. Сегодня хороший день, что выбросить из дома все ненужное. Склонных к расточительству Близнецов судьба сегодня вынудит вернуться в рамки собственных возможностей.
Раки
Звезды предупреждают, что Ракам сегодня придется отстаивать свои интересы. При этом не лишним будет подвести какие-то итоги, оценить финансы и состояние здоровья. Важно не опираться на мнение окружающих, а попытаться, основываясь на своих внутренних ощущениях, взглянуть на ситуацию.
Львы
Судьба намекнет Львам, что им пора бы снизить свою планку потребностей. Придется пойти на некоторые ограничения и жертвы. Это может быть связано с работой или семейными отношениями. Уделите себе немного времени, чтобы восстановить внутренние резервы, в этом вам поможет уединение и отказ от общения с токсичными людьми.
Девы
У Дев сегодня получится решить личные проблемы, которые в последнее время отнимали много сил и лишали душевного равновесия. Вероятнее всего, в этом помогут внешние обстоятельства, а не собственные заслуги. Ситуация позволит понять, кто является вашим настоящим другом, а кто преследует свои личные интересы. Кроме того, вы сможете понять, довольны ли вы своим местом в обществе.
Весы
Важные события произойдут сегодня у Весов. Они будут связаны с семейными отношениями или с профессиональной самореализацией, карьерой. Ожидаются кадровые перестановки, которые скажутся на статусе Весов. Возможен возврат к какой-то старой системе контроля. Вы получите выбор, остаться или уйти.
Стрельцы
Стрельцы находятся в шаге от какого-то рокового события в своей жизни. Оно принесет разрешение какой-то старой проблемы или кризиса. Вы не сможете повлиять на ход событий и с этим нужно смириться. Решать будут внешние обстоятельства, а ваша судьба окажется в руках других людей. Просто отпустите ситуацию и не зацикливайтесь на своих внутренних опасениях.
Козероги
Козерогам сегодня лучше «унять свою прыть» и успокоиться. Особенно, если вам приходится участвовать в каком-то конфликте. Выйти победителем из этого противостояния можно лишь сохранив самообладание. Ваши принципы так впечатлят оппонента, что он может сдаться без единого выстрела.
Водолеи
В новолуние у Водолеев на кону окажутся здоровье, работа, благополучие семьи или подопечных. Вы будете очень уязвимы и зависимы от других людей и внешних обстоятельств. Возможно придется «сдать назад». Но знайте, это временно, всего лишь пауза перед новым рывком. Кроме того, уделите внимание здоровью, обратитесь к врачу, если вас мучают старые болячки.
Рыбы
Рыбы смогут сегодня завершить какое-то важное дело с пользой для себя. Причем произойдет это в очень удачный момент. Вы сможете «покинуть сцену» с гордо поднятой головой. В вас снова будут нуждаться те, в ком нуждаетесь вы. Проведите время с близкими людьми, отдохните от мирской суеты.