Новолуние сулит фатальные перемены нескольким знакам зодиака

Стрельцы находятся в шаге от какого-то рокового события в своей жизни. Оно принесет разрешение какой-то старой проблемы или кризиса. Вы не сможете повлиять на ход событий и с этим нужно смириться. Решать будут внешние обстоятельства, а ваша судьба окажется в руках других людей. Просто отпустите ситуацию и не зацикливайтесь на своих внутренних опасениях.