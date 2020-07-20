Новый транзитный поезд в Крым запустят через Ростов

На станции Ростов-Главный поезд будет останавливаться в 02.04 мск, движение состава запланировано с интервалом раз в три дня. Ожидается, что направление будет востребовано у пассажиров не только в курортный сезон, но и весь год.
«У жителей Ростовской области появилась дополнительная возможность отправиться в Крым железнодорожным транспортом», — сказано в сообщении.
Это не первый поезд в Крым через Ростов, в декабре 2019 года запустили поезда Санкт-Петербург — Севастополь и Москва — Симферополь, которые проходят через станцию Ростов-Главный.