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Новый транзитный поезд в Крым запустят через Ростов

20 июля 2020, 17:39
Фото: donland.ru
С 25 июля через Ростов-на-Дону будет ходить новый транзитный поезд Вологда — Симферополь, сообщили в региональном правительстве.

На станции Ростов-Главный поезд будет останавливаться в 02.04 мск, движение состава запланировано с интервалом раз в три дня. Ожидается, что направление будет востребовано у пассажиров не только в курортный сезон, но и весь год.

«У жителей Ростовской области появилась дополнительная возможность отправиться в Крым железнодорожным транспортом», — сказано в сообщении.

Это не первый поезд в Крым через Ростов, в декабре 2019 года запустили поезда Санкт-Петербург — Севастополь и Москва — Симферополь, которые проходят через станцию Ростов-Главный.

Кроме того, в начале июля запустили поезд из Ростова в Сочи.

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