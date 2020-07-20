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Подозреваемые в жестокой расправе над экс-замминистра и его сестрой задержаны в Азове

20 июля 2020, 10:12
Фото: rostov.sledcom.ru
В Ростовской области задержали троих человек, которые напали на семью пенсионер и совершили убийство, сообщили в региональном УСКР.

Ранее появилась информация, что нападение было совершено на бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова. В его доме в селе Новомаргаритово нашли тело пожилой женщины.

Песков был главой «Ростсельмаша» с 1978 по 1996 годы. Также он занимал должность замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.

По данным следствия, была убита 80-летняя женщина. Кроме того, обнаружили 83-летнего хозяина дома с травмой головы, его доставили в больницу.

«Подозреваемыми оказались двое жителей Азовского района в возрасте 28 и 26 лет. Их подельником стал 38-летний уроженец Санкт-Петербурга», — сказано в сообщении.

Отмечается, что у фигурантов изъяли украденное имущество. В данный момент проводятся следственные действия.

#Желтые новости
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