Ростов чаще будет уходить под воду из-за изменений климата

По словам Назаровой, ведомство вовремя сообщило в органы МЧС все данные о надвигающемся ливне, приближение которого зафиксировали станции наблюдения.
«В Ростовской области 16 июля было выпущено штормовое предупреждение об опасном метрологическом явлении. Жителей проинформировали о шквалистом ветре, сильном дожде и граде, — рассказала метеоролог.
Также Назарова отметила, что такое больше количество осадков выпадает в Ростове-на-Дону раз в пять-шесть лет, а в июле такая погода наблюдается раз в 17-18 лет. По ее словам, из-за изменения климата погодные аномалии на юге России будут происходить все чаще.
Напомним, ливень 17 июля в Ростове привел к подтоплению ряда улиц и домов, в некоторых районах дороги превратились в бурные реки. На Текучева сильные потоки воды сбили с ног мужчину, который попытался перейти проезжую часть, и понесли по улице. Там же, на Текучева, вода чуть не унесла женщину, перейти на другую сторону улицы она смогла только с помощью троих спасателей.
Кроме того, вода пробралась в здания и производственные объекты, в некоторых районах уровень воды поднялся на 1,5 метра до самых крыш построек. С затопленных улиц эвакуировали более 130 автомобилей. Последствия пятничного ливня устраняли все выходные.