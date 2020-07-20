Ростов чаще будет уходить под воду из-за изменений климата

Также Назарова отметила, что такое больше количество осадков выпадает в Ростове-на-Дону раз в пять-шесть лет, а в июле такая погода наблюдается раз в 17-18 лет. По ее словам, из-за изменения климата погодные аномалии на юге России будут происходить все чаще.