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Семилетний ребенок погиб на детской площадке в Ростове

20 июля 2020, 15:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по факту гибели семилетнего ребенка во дворе многоэтажки по улице Таганрогской, сообщили в региональном СУ СК РФ.

По версии следствия, вечером 19 июля 2020 года семилетний мальчик попытался перелезть через бетонный парапет, который вел на детскую площадку. Ребенок случайно дотронулся до находящегося под напряжением электрического столба.

От удара током мальчик упал с высоты двух метров и ударился головой. От полученной черепно-мозговой травмы ребенок умер.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие надлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», идет следствие.

Ранее в Ростовской области двухлетний ребенок заживо сгорел в припаркованном автомобиле.

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#Новости#Происшествия
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