Семилетний ребенок погиб на детской площадке в Ростове

По версии следствия, вечером 19 июля 2020 года семилетний мальчик попытался перелезть через бетонный парапет, который вел на детскую площадку. Ребенок случайно дотронулся до находящегося под напряжением электрического столба.
От удара током мальчик упал с высоты двух метров и ударился головой. От полученной черепно-мозговой травмы ребенок умер.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие надлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», идет следствие.