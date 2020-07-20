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В Ростовской области прогнозируют сильные дожди с грозами

20 июля 2020, 12:21
Фото: vk.com/rostovnadonu
Во вторник в Ростовской области ожидаются дожди с грозами, рассказала корреспонденту RostovGazeta начальник отдела метеорологических и численных прогнозов Ростовского гидрометцентра Наталья Калюжная.

«В ближайшие сутки, во вторник, по области местами кратковременный дождь с грозой. Днем по югу региона пойдут сильные дожди», — сообщила Наталья Калюжная. По ее данным, прогнозируется северо-восточный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду, при грозе порывы могут достигнуть 15-20 метров.

«Температура ночью — 19-24 градусов тепла, по северу области ожидается понижение до 12 градусов. Днем — 24-29 выше нуля, по югу и востоку региона — до 36», — добавила собеседница.

В среду и четверг, по ее данным, не ожидается сильных осадков. Только вечером в среду, 22 июля, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. «Ветер — западный со скоростью 5-11 метров в секунду, порывы — до 14 метров», — рассказала Наталья Калюжная. Собеседница сообщила, что ночью в эти дни прогнозируют 17-22 выше нуля, по северу — до 11. Днем ожидается 23-28 градусов тепла, по югу — до 30. «В четверг в южных районах региона температура воздуха может подняться до 37», — следует из ее слов.

В пятницу в Ростове прошел сильный ливень, который размыл асфальт и затопил дома.

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