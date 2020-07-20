В Ростовской области прогнозируют сильные дожди с грозами

В среду и четверг, по ее данным, не ожидается сильных осадков. Только вечером в среду, 22 июля, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. «Ветер — западный со скоростью 5-11 метров в секунду, порывы — до 14 метров», — рассказала Наталья Калюжная. Собеседница сообщила, что ночью в эти дни прогнозируют 17-22 выше нуля, по северу — до 11. Днем ожидается 23-28 градусов тепла, по югу — до 30. «В четверг в южных районах региона температура воздуха может подняться до 37», — следует из ее слов.