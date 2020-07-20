Вероятность возврата к ограничительным мерам растет в Ростовской области

При этом в регионе отмечается рост новых больных за сутки. Всего в Ростовской области было выявлено 11534 случая заражения COVID-19, а за сутки было получено 115 положительных тестов на коронавирус. При этом за 24 часа после коронавируса признали выздоровевшими только 17 человек, а общее число переболевших коронавирусом приблизилось к девяти тысячам.