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Вероятность возврата к ограничительным мерам растет в Ростовской области

20 июля 2020, 09:10
Фото: donland.ru
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса за выходные дни значительно вырос, следует из сообщений регионального правительства.

Так, на 20 июля, в понедельник, этот показатель составил 1,07. Еще в субботу, 18 июля, коэффициент распространения инфекции был 1,01.

При этом в регионе отмечается рост новых больных за сутки. Всего в Ростовской области было выявлено 11534 случая заражения COVID-19, а за сутки было получено 115 положительных тестов на коронавирус. При этом за 24 часа после коронавируса признали выздоровевшими только 17 человек, а общее число переболевших коронавирусом приблизилось к девяти тысячам.

Реестр погибших пациентов с коронавируса ни в воскресенье, ни в понедельник не пополнялся новыми случаями летальных исходов. Смертность от инфекции составляет 1,58%. При этом в тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ находятся 44 человека, а всего было госпитализировано 747 пациентов.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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