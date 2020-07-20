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«Зенит» победил «Спартак» и вышел в финал Кубка России

20 июля 2020, 11:18
Фото: pixnio.com
У московской команды остались вопросы по судейству.

Чемпион России «Зенит» может оформить второй титул в нынешнем сезоне. В воскресенье питерцы вышли в финал Кубка России, обыграв на своем поле «Спартак» (2:1), сообщает «Советский спорт».

Все голы были забиты в первом тайме, а ряд решений арбитра Сергея Иванова вызвал шквал критики и разногласий.

«Хочется сказать различные плохие слова, но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника. Не хочу уходить в такие вещи», – заявил после игры новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

Споры возникли из-за решений судейской бригады в трех моментах в штрафной площади «Зенита», которые могли бы привести к назначению пенальти.

В другом полуфинале «Химки» неожиданно победили «Урал» (3:1) в Екатеринбурге, где 25 июля и состоится финал Кубка России.

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