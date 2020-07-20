Жителей трех поселений в Целинском районе обеспечат питьевой водой

«Сегодня работы только начались, но местным жителям важно, чтобы все было выполнено качественно и в срок. Люди должны быть обеспечены водой. Глава региона назвал обеспечение населения качественной питьевой водой одной из приоритетных задач», — сказал заместитель губернатора — министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин во время инспекции.