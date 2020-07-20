rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жителей трех поселений в Целинском районе обеспечат питьевой водой

20 июля 2020, 15:14
Фото: Правительство Ростовской области
До конца 2022 года ещё три сельских поселения Целинского района Ростовской области обеспечат качественной питьевой водой, заявил замглавы региона Игорь Сорокин.

В пятницу группа «губернаторского контроля» во главе с заместителем главы региона Игорем Сорокиным оценила качество объектов, построенных в рамках реализации нацпроектов в Целинском районе.

Строительство первого этапа системы водоснабжения поселка Целина и населенных пунктов Целинского района началось в этом году в рамках нацпроекта «Экология», все работы будут завершены в конце 2022 года. Качественной водой, благодаря этому объекту, будут обеспечены жители Целинского, Новоцелинского и Юловского сельских поселений.

Фото: Правительство Ростовской области

Проверка показала, что работы идут в соответствии с графиком. Сейчас ведутся подготовительные работы: планирование территории под артезианские скважины, утилизация деревьев, разборка грунта, подготовка основания под насосную станцию.

«Сегодня работы только начались, но местным жителям важно, чтобы все было выполнено качественно и в срок. Люди должны быть обеспечены водой. Глава региона назвал обеспечение населения качественной питьевой водой одной из приоритетных задач», — сказал заместитель губернатора — министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин во время инспекции.

Также группа губернаторского контроля проинспектировала объекты, реализуемые в районе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В прошлом году в поселке Целина благоустроили пешеходную зону по улице Советской. Здесь появились пешеходные и велодорожки, площадки для отдыха, детская игровая площадка, освещение и лавочки. В ноябре этого года завершат все работы по благоустройству в Целине нового объекта — зоны отдыха юго-западного микрорайона.

«Сегодня готовность объекта составляет 20%. Зона отдыха должна быть полностью благоустроена к 1 ноября, этого ждут местные жители. Вы должны закончить работы в срок», — подчеркнул Игорь Сорокин.

Фото: Правительство Ростовской области

Кроме того, «Губернаторский контроль» оценил качество работ по капитальному ремонту двух участков автомобильной дороги ст. Егорлыкская — г. Сальск. Этот объект сдали досрочно.

Выезды в муниципалитеты контрольных групп проводятся в рамках предложенного главой региона проекта «Губернаторский контроль».

«Результаты показывают — инициатива работает и приносит результаты. Такие выезды уже стали очень значимым средством профилактики различных нарушений. В ходе них удается выявлять проблемы со сроками или качеством выполнения строительных работ до того, как они приобретут системный характер. А значит — ценой относительно небольших усилий скорректировать допущенные ошибки», — отметил губернатор Василий Голубев.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00