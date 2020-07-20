Жителей трех поселений в Целинском районе обеспечат питьевой водой

В пятницу группа «губернаторского контроля» во главе с заместителем главы региона Игорем Сорокиным оценила качество объектов, построенных в рамках реализации нацпроектов в Целинском районе.
Строительство первого этапа системы водоснабжения поселка Целина и населенных пунктов Целинского района началось в этом году в рамках нацпроекта «Экология», все работы будут завершены в конце 2022 года. Качественной водой, благодаря этому объекту, будут обеспечены жители Целинского, Новоцелинского и Юловского сельских поселений.
Проверка показала, что работы идут в соответствии с графиком. Сейчас ведутся подготовительные работы: планирование территории под артезианские скважины, утилизация деревьев, разборка грунта, подготовка основания под насосную станцию.
«Сегодня работы только начались, но местным жителям важно, чтобы все было выполнено качественно и в срок. Люди должны быть обеспечены водой. Глава региона назвал обеспечение населения качественной питьевой водой одной из приоритетных задач», — сказал заместитель губернатора — министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин во время инспекции.
Также группа губернаторского контроля проинспектировала объекты, реализуемые в районе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
В прошлом году в поселке Целина благоустроили пешеходную зону по улице Советской. Здесь появились пешеходные и велодорожки, площадки для отдыха, детская игровая площадка, освещение и лавочки. В ноябре этого года завершат все работы по благоустройству в Целине нового объекта — зоны отдыха юго-западного микрорайона.
«Сегодня готовность объекта составляет 20%. Зона отдыха должна быть полностью благоустроена к 1 ноября, этого ждут местные жители. Вы должны закончить работы в срок», — подчеркнул Игорь Сорокин.
Кроме того, «Губернаторский контроль» оценил качество работ по капитальному ремонту двух участков автомобильной дороги ст. Егорлыкская — г. Сальск. Этот объект сдали досрочно.
Выезды в муниципалитеты контрольных групп проводятся в рамках предложенного главой региона проекта «Губернаторский контроль».
«Результаты показывают — инициатива работает и приносит результаты. Такие выезды уже стали очень значимым средством профилактики различных нарушений. В ходе них удается выявлять проблемы со сроками или качеством выполнения строительных работ до того, как они приобретут системный характер. А значит — ценой относительно небольших усилий скорректировать допущенные ошибки», — отметил губернатор Василий Голубев.