Дачные хитрости, которые будут полезны всем огородникам

Несовместимость
Не стоит сажать деревья рядом с барбарисом, сиренью и белой акацией. Они отрицательно влияют на растения и подавляют их рост.
Картофель и яблоки
Грядки с картофелем не должны проходить между яблоневыми деревьями. Причиной является то, что в грунте появятся токсины, что отрицательно повлияет на яблоки.
Земляника
Землянику можно с легкостью избавить от вредителей. Для этого достаточно рядом посадить календулу. При этом цветы этого растения надо убирать, чтобы семена не оказались в грунте.
Вишня
Чтобы увеличить урожай вишни, необходимо посадить рядом и черешню. Тогда ягод станет намного больше.
Семена
Если заранее замочить семена в специальной воде, то они будут лучше всходить. Для этого жидкость необходимо нагреть до 90 градусов, после чего охладить ее в закрытой емкости.
Овощи
Есть способ ускорить созревание урожая помидоров, чеснока и лука. Для этого в июне следует уменьшить полив.
Однако почва не должна полностью пересыхать.
Почва
На почве без плодородного слоя приживутся только сорняки и редкие культуры, не требующие особого ухода. Для хорошо урожая нужно заготовить «плодородную подушку», глубина слоя должна быть около 50%.
Полив
При поливе температура воды при поливе должна быть естественной. Для этого воду надо держать в бочках на улице или старых ваннах.