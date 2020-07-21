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Дачные хитрости, которые будут полезны всем огородникам

21 июля 2020, 13:00
RostovGazeta подготовила серию советов, которые будут полезны в хозяйстве любому дачнику

Несовместимость

Не стоит сажать деревья рядом с барбарисом, сиренью и белой акацией. Они отрицательно влияют на растения и подавляют их рост.

Фото: torange.biz

Картофель и яблоки

Грядки с картофелем не должны проходить между яблоневыми деревьями. Причиной является то, что в грунте появятся токсины, что отрицательно повлияет на яблоки.

Земляника

Землянику можно с легкостью избавить от вредителей. Для этого достаточно рядом посадить календулу. При этом цветы этого растения надо убирать, чтобы семена не оказались в грунте.

Вишня

Чтобы увеличить урожай вишни, необходимо посадить рядом и черешню. Тогда ягод станет намного больше.

Семена

Если заранее замочить семена в специальной воде, то они будут лучше всходить. Для этого жидкость необходимо нагреть до 90 градусов, после чего охладить ее в закрытой емкости.

Овощи

Есть способ ускорить созревание урожая помидоров, чеснока и лука. Для этого в июне следует уменьшить полив.

Однако почва не должна полностью пересыхать.

Фото: pexels.com

Почва

На почве без плодородного слоя приживутся только сорняки и редкие культуры, не требующие особого ухода. Для хорошо урожая нужно заготовить «плодородную подушку», глубина слоя должна быть около 50%.

Полив

При поливе температура воды при поливе должна быть естественной. Для этого воду надо держать в бочках на улице или старых ваннах.

#Желтые новости
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