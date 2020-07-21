rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Огромные очереди образовались в ростовской больнице

21 июля 2020, 11:51
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону в областном больнице люди без масок выстроились в очередь к врачу, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Очередь образовалась перед кабинетом офтальмолога. В масках была лишь малая часть пациентов.

«Какая дистанция и какие маски? А у нас за сутки выявили более 100 новых случаев заболевания коронавирусом. Ох, дождемся, что скоро нас всех снова посадят по домам», — написал автор публикации.

Он добавил фото, на котором показал очередь. Пользователи в комментариях написали, что масочный режим перестали соблюдать не только в больницах.

Ранее появилась информация, что певец Валерий Меладзе дал концерт в Ростовской области во время пандемии.

Материалы по теме
Города-нарушители масочного режима назвал главный санитарный врач Ростовской областиБолее 40 человека наказали за нарушение масочного режима в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00