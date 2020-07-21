Огромные очереди образовались в ростовской больнице

Очередь образовалась перед кабинетом офтальмолога. В масках была лишь малая часть пациентов.
«Какая дистанция и какие маски? А у нас за сутки выявили более 100 новых случаев заболевания коронавирусом. Ох, дождемся, что скоро нас всех снова посадят по домам», — написал автор публикации.
Он добавил фото, на котором показал очередь. Пользователи в комментариях написали, что масочный режим перестали соблюдать не только в больницах.
Ранее появилась информация, что певец Валерий Меладзе дал концерт в Ростовской области во время пандемии.