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Перевозчикам в Ростовской области пообещали частично возместить убытки из-за пандемии

21 июля 2020, 12:57
Фото: donland.ru
На поддержку транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, в Ростовской области направят 93,7 миллиона рублей, говорится в сообщении регионального правительства.

На субсидии могут рассчитывать предприятия и предприниматели, обеспечивающие регулярные перевозки пассажиров автотранспортом или электротранспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Виктора Вовка, за время пандемии и ограничительных мер в общественном транспорте пассажиропоток сократился в несколько раз. Однако, несмотря на убытки, перевозчики постарались сохранить рабочие коллективы. Затраты на выплату заработной платы им будут компенсированы за счет областного бюджета. На субсидии было выделено 93,7 миллиона рублей.

С 15 перевозчиками власти Ростовской области уже заключили соглашения на 53,5 миллиона рублей, многие из них уже получили выплаты.

Ранее власти Ростова заявили о нехватке водителей троллейбусов.

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