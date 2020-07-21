Перевозчикам в Ростовской области пообещали частично возместить убытки из-за пандемии

На субсидии могут рассчитывать предприятия и предприниматели, обеспечивающие регулярные перевозки пассажиров автотранспортом или электротранспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам.
По словам заместителя губернатора Ростовской области Виктора Вовка, за время пандемии и ограничительных мер в общественном транспорте пассажиропоток сократился в несколько раз. Однако, несмотря на убытки, перевозчики постарались сохранить рабочие коллективы. Затраты на выплату заработной платы им будут компенсированы за счет областного бюджета. На субсидии было выделено 93,7 миллиона рублей.
С 15 перевозчиками власти Ростовской области уже заключили соглашения на 53,5 миллиона рублей, многие из них уже получили выплаты.