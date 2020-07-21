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Прокуратура заинтересовалась подтоплениями в Ростове

21 июля 2020, 05:13
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону прокуратура начала проверку после ливней, которые подтопили часть города, сообщает региональное надзорное ведомство.

Жилые дома, улицы, социальные объекты подтопило в минувшую пятницу в Ростове и Батайске. Также оказались затоплены автомобили, вода доходила практически до крыш транспорта.

Власти города сообщили, что ливневки работают. Однако выпало слишком большое количество осадков.

Из-за непогоды в городе было парализовано движение автомобилей.

«Организована проверка исполнения органами местного самоуправления обязанностей по устранению последствий из-за подтопления, соблюдения социальных прав граждан», — говорится в публикации.

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