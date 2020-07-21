Прокуратура заинтересовалась подтоплениями в Ростове

Жилые дома, улицы, социальные объекты подтопило в минувшую пятницу в Ростове и Батайске. Также оказались затоплены автомобили, вода доходила практически до крыш транспорта.
Власти города сообщили, что ливневки работают. Однако выпало слишком большое количество осадков.
Из-за непогоды в городе было парализовано движение автомобилей.
«Организована проверка исполнения органами местного самоуправления обязанностей по устранению последствий из-за подтопления, соблюдения социальных прав граждан», — говорится в публикации.