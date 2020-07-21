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Ростовчане попросили установить стеклянные двери в подъездах

21 июля 2020, 08:05
Фото: pxhere.com
Житель Ростова-на-Дону попросил власти города принять закон, обязывающий устанавливать в подъездах стеклянные двери, сообщается в сервисе «Активный ростовчанин».

По словам автора публикации, вход должен быть без ступенек. Он также просит запретить установку лавочек возле подъездов, чтобы не собирались шумные компании.

«На первых этажах живут люди, им неприятно слышать пьяные разговоры компаний и сплетни бабушек. Обязательно нужно установить у подъездов ограждения, чтобы водители здесь не парковались», — пишет ростовчанин.

Он заявил о необходимости запретить использование автомобильных покрышек для украшения придомовых территорий. На момент вторника обращение поддержали 13 человек, еще шесть местных жителей высказались против.

Ранее вырубить тополя попросили жители Ростова, чтобы избавиться от пуха.

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