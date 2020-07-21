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Сбежавшую из дома ростовскую школьницу с синими волосами нашли в Тамбове

21 июля 2020, 09:14
Фото: wikimedia.org
В Тамбове нашли 15-летнюю девушку, которая сбежала из дома в Ростовской области, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ростовской области.

Напомним, что ростовчанка с синими волосами 9 июля ушла из дома в неизвестном направлении. Дома она больше не появилась. Говорилось, что у девушки синий цвет волос. После этого по факту пропажи несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело.

«Проводились следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Ростовчанку удалось разыскать в Тамбове», — сказано в сообщении.

В ближайшее время девушку доставят в Ростов, она будет опрошена следователем. Ранее в Ростове нашли подростков, которые запрыгивали в поезд на ходу.

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