Синоптики рассказали, будут ли лить дожди в Ростовской области в конце недели

Наталья Калюжная рассказала, что с пятницы по воскресенье, 24–26 июля, в основном, не будет осадков. «Ожидается восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура ночью — 18-23 градусов тепла, по северу — до 14. Днем будет 25-30 выше нуля, по югу и востоку — до 33», — сообщила собеседница.
Ранее она подробно описала погоду на всю неделю. Так во вторник, 21 июля, по региону будет недолго идти дождь с грозой. В южный районах синоптики ожидают ливни. Кратковременный дождь с грозой также пройдет вечером в среду, 22 июля, а на следующий день будет сухо.
«Ночная температура со вторника по четверг будет колебаться в пределах 17-24 градусов тепла, по северу — до 11-12. Днем в эти дни ожидается 23-28 выше нуля, на юге и востоке столбик термометра может подняться до 37 градусов», — следует из информации синоптика.