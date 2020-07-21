Синоптики рассказали, будут ли лить дожди в Ростовской области в конце недели

Ранее она подробно описала погоду на всю неделю. Так во вторник, 21 июля, по региону будет недолго идти дождь с грозой. В южный районах синоптики ожидают ливни. Кратковременный дождь с грозой также пройдет вечером в среду, 22 июля, а на следующий день будет сухо.