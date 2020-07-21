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Тарасов заявил, что в юности соревновался в пикап-мастерстве

21 июля 2020, 08:03
Фото: Соцсети
Футболист Дмитрий Тарасов, который женат на модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону, рассказал, как в юности «подкатывал» к девушкам, об этом он написал на странице в Instagram.

Тарасов высказался на тему сексуальных домогательств и заявил, что с уважением относится к личным границам всех людей. По его словам, в его окружении таких случаев ни у кого нет.

«Да, в юности соревновались в разных подкатах, не только в спортивных. Но это было в рамках правил и юмора», — написал футболист.

Он спросил у подписчиков, что они об этом думают. Очень много пользователей в комментариях заявили, что не поняли ни слова из публикации.

«О чем текст? Разъясните по-русски, пожалуйста. Я одна ничего не поняла?» — прозвучало в комментариях.

Добавим, что Тарасов сейчас женат в третий раз. Первой его женой была Оксана Пономаренко, второй — телеведущая Ольга Бузова.

#Желтые новости
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