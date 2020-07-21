Тарасов заявил, что в юности соревновался в пикап-мастерстве

Тарасов высказался на тему сексуальных домогательств и заявил, что с уважением относится к личным границам всех людей. По его словам, в его окружении таких случаев ни у кого нет.
«Да, в юности соревновались в разных подкатах, не только в спортивных. Но это было в рамках правил и юмора», — написал футболист.
Он спросил у подписчиков, что они об этом думают. Очень много пользователей в комментариях заявили, что не поняли ни слова из публикации.
«О чем текст? Разъясните по-русски, пожалуйста. Я одна ничего не поняла?» — прозвучало в комментариях.
Добавим, что Тарасов сейчас женат в третий раз. Первой его женой была Оксана Пономаренко, второй — телеведущая Ольга Бузова.