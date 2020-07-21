В США будут судить семейную пару, угрожавшую оружием активистам BLM

Такую меру прокурор округа Сент-Луис в Миссури Ким Гарднер объяснила тем, что «В городе незаконно размахивать оружием в угрожающей манере». Ее слова приводит телеканал 360 со ссылкой на Associated Press. Обвинитель сообщила, что супруги Марк и Патришиа Макклоски обвиняются еще и в незаконном применении оружия и в нападении четвертой степени. Она считается самой незначительной.
Семейная пара вышла к толпе протестующих с оружием в руках вечером 28 июня. Женщина была вооружена пистолетом, а ее муж - ружьем. Они направили оружие на демонстрантов, поскольку, по их словам, хотели просто защитить свой дом. Как объяснил Марк Макклоски, он опасался за него, поскольку перед этим протестующие уронили ворота частного квартала и вышли на закрытую от посторонних улицу.
Происходящее в тот момент было заснято на видео и выложено в интернет. Оно вызвало бурную реакцию людей.
Движение Black Lives Matter появилось в Америке после гибели в Миннеаполисе от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. После чего страну охватили протесты, митинги и погромы. Они идут в США и сейчас.