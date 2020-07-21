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В США будут судить семейную пару, угрожавшую оружием активистам BLM

21 июля 2020, 10:49
Фото: pixabay.com
В американском городе Сент-Луис муж с женой при виде участников протестной акции Black Lives Matter вышли на защиту своего дома с оружием в руках. Семейную пару станут судить за «угрожающие действия».

Такую меру прокурор округа Сент-Луис в Миссури Ким Гарднер объяснила тем, что «В городе незаконно размахивать оружием в угрожающей манере». Ее слова приводит телеканал 360 со ссылкой на Associated Press. Обвинитель сообщила, что супруги Марк и Патришиа Макклоски обвиняются еще и в незаконном применении оружия и в нападении четвертой степени. Она считается самой незначительной.

Семейная пара вышла к толпе протестующих с оружием в руках вечером 28 июня. Женщина была вооружена пистолетом, а ее муж - ружьем. Они направили оружие на демонстрантов, поскольку, по их словам, хотели просто защитить свой дом. Как объяснил Марк Макклоски, он опасался за него, поскольку перед этим протестующие уронили ворота частного квартала и вышли на закрытую от посторонних улицу.

Происходящее в тот момент было заснято на видео и выложено в интернет. Оно вызвало бурную реакцию людей.

Движение Black Lives Matter появилось в Америке после гибели в Миннеаполисе от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. После чего страну охватили протесты, митинги и погромы. Они идут в США и сейчас.

#Новости#Происшествия
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