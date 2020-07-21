В США будут судить семейную пару, угрожавшую оружием активистам BLM

Семейная пара вышла к толпе протестующих с оружием в руках вечером 28 июня. Женщина была вооружена пистолетом, а ее муж - ружьем. Они направили оружие на демонстрантов, поскольку, по их словам, хотели просто защитить свой дом. Как объяснил Марк Макклоски, он опасался за него, поскольку перед этим протестующие уронили ворота частного квартала и вышли на закрытую от посторонних улицу.