В Уральском заповеднике «Денежкин камень» горит тайга на площади 19 гектаров

По данным служащих заповедника, площадь возгорания выросла до 19 гектаров, сообщает телеканал 360 со ссылкой на сайт организации. Такие цифры были получены при разведке посредством GPS-навигатора. Сильный ветер не утихает, и огонь, скорее всего, будет охватывать все новые площади.
Сейчас пожар тушат с воздуха. Затем на вертолете Ми-8 привезут емкости с водой, которые установят на заранее подготовленной площадке неподалеку от места пожара. Забор воды спасатели станут производить из реки Сосьва.
Заповедник «Денежкин камень» находится в северной части Свердловской области. Там расположены знаменитые горы Денежкин камень, восточные склоны Главного Уральского хребта и хребта Хоза-Тумп. Территория заповедника большей частью покрыта горно-таежным лесом. В чаще водятся бурые медведи, росомахи, рыси и ряд иных редких представителей фауны. Площадь «Денежкиного камня» свыше 78 тысяч гектаров