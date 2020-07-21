В Уральском заповеднике «Денежкин камень» горит тайга на площади 19 гектаров

По данным служащих заповедника, площадь возгорания выросла до 19 гектаров, сообщает телеканал 360 со ссылкой на сайт организации. Такие цифры были получены при разведке посредством GPS-навигатора. Сильный ветер не утихает, и огонь, скорее всего, будет охватывать все новые площади.