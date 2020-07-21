Валерий Меладзе дал концерт в Ростовской области во время пандемии

Праздник организовали в одном из ресторанов города. По информации гостей, на закрытую вечеринку был приглашен Валерий Меладзе.
По Сети начало гулять видео, на котором показан артист и гости. В частности, контент публиковал ресторан, в котором отмечали праздник, однако позже все снимки были удалены.
Добавим, что в Ростовской области сейчас запрещено работать ресторанам из-за ситуации с коронавирусом. По данным местных СМИ, мероприятие организовал электрометаллургический завод.
В пресс-службе правительства Ростовской области комментировать выступление не стали, так как мероприятие проходило на частной территории.