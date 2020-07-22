Полицейского заподозрили в «крышевании» торговца контрафактным табаком в Азове

«В настоящее время в отношении него назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудника будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.