Полицейского заподозрили в «крышевании» торговца контрафактным табаком в Азове

Posted 22 июля 2020, 14:29
Published 22 июля 2020, 14:29
Modified 18 сентября 2022, 10:37
Updated 18 сентября 2022, 10:37
По сведениям СМИ, жителя села Кагальник задержали за торговлю контрафактным табаком еще в феврале текущего года. Однако участковый никаких мер не принял в отношении нарушителя, а «документы утерял».
«В настоящее время в отношении него назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудника будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.