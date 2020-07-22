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Posted 22 июля 2020, 14:29

Published 22 июля 2020, 14:29

Modified 18 сентября 2022, 10:37

Updated 18 сентября 2022, 10:37

Полицейского заподозрили в «крышевании» торговца контрафактным табаком в Азове

Полицейского заподозрили в «крышевании» торговца контрафактным табаком в Азове

22 июля 2020, 14:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Эксклюзив
Участкового в Азове Ростовской области подозревают в «крышевании» предпринимателя, торгующего контрафактным табаком, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

По сведениям СМИ, жителя села Кагальник задержали за торговлю контрафактным табаком еще в феврале текущего года. Однако участковый никаких мер не принял в отношении нарушителя, а «документы утерял».

«В настоящее время в отношении него назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудника будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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