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Posted 28 июля 2020, 18:50

Published 28 июля 2020, 18:50

Modified 18 сентября 2022, 10:37

Updated 18 сентября 2022, 10:37

Тротуарная плитка просела возле нового фонтана в Ростове

28 июля 2020, 18:50
В Ростове-на-Дону после ливней вокруг фонтана в парке «Левобережный» просела плитка, сообщили в городской администрации.

В данный момент подрядчик проводит восстановительные работы. Временно установлено ограждение, чтобы в форсунки фонтана не попали песок, щебень и цементная пыль.

«Эта мера является вынужденной, так как попадание мусора в форсунки может вызвать поломку главного оборудования. Ремонт плитки должен завершиться до 31 июля», — сказано в сообщении

Отмечается, что до 1 августа фонтан работает в тестовом режиме. Ранее местные жители предположили, что ограждения поставили, чтобы люди не купались в фонтане.

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