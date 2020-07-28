Тротуарная плитка просела возле нового фонтана в Ростове

Posted 28 июля 2020, 18:50
Published 28 июля 2020, 18:50
Modified 18 сентября 2022, 10:37
Updated 18 сентября 2022, 10:37
В данный момент подрядчик проводит восстановительные работы. Временно установлено ограждение, чтобы в форсунки фонтана не попали песок, щебень и цементная пыль.
«Эта мера является вынужденной, так как попадание мусора в форсунки может вызвать поломку главного оборудования. Ремонт плитки должен завершиться до 31 июля», — сказано в сообщении
Отмечается, что до 1 августа фонтан работает в тестовом режиме. Ранее местные жители предположили, что ограждения поставили, чтобы люди не купались в фонтане.