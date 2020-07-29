Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил с рабочим визитом Новочеркасск

В целом, за период действия ограничительных мер объемы преференций только по региональным налогам и сборам для предприятий сегмента МСБ из самых пострадавших отраслей экономики было оценено в 4,8 млрд руб, и еще свыше 680 миллионов — по муниципальным налогам. Льготных кредитных, гарантийных, а также лизинговых продуктов для бизнеса предоставили почти на миллиард рублей.