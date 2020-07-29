Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил с рабочим визитом Новочеркасск

Глава региона осмотрел производственные цеха, ситуационный центр управления цифровыми решениями и поговорил с сотрудниками предприятия.
В 2020 году НЭВЗ стал стартовой площадкой по внедрению проекта комплексной цифровизации. «Цифровой завод НЭВЗ» работает по нескольким направлениям — производству, технологиям и логистике. Благодаря новому программному обеспечению значительно сокращается время реагирования на внештатные ситуации, повышается скорость принятия управленческих решений и общая эффективность процессов.
В целом в настоящее время на НЭВЗе внедряется более 40 цифровых нововведений. Цифровая трансформация охватывает основное технологическое оборудование. Так, при помощи цифровых технологий осуществляется наблюдение за перемещением основных деталей и узлов электровозов. А все потоки информации с систем сводятся в современном ситуационном центре. Вследствие активной роботизации технологических процессов увеличивается производительность труда, снижается травматизм работников завода.
Как итог — уже по результатам I полугодия предприятию удалось нарастить объемы производства более чем на 47%. Только за первые шесть месяцев текущего года заводом было выпущено 78 локомотивов разной составности. Этих результатов удалось достичь, в частности, благодаря участию предприятия в нацпроекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости», в рамках которого оптимизируются производственные процессы.
Глава региона на встрече с представителями бизнес-сообщества Новочеркасска рассказал, что реализация задачи по ускоренному внедрению цифровых технологий, поставленной Владимиром Путиным, на Дону будет исполняться в партнерстве с крупнейшими корпорациями России. В их числе — Росатом и Сбербанк.
Кроме этого, на прошедшей встрече с предпринимателями главой области были подведены промежуточные итоги государственной поддержки бизнеса во время эпидемии и связанных с ней санитарных ограничений.
В частности, Василий Голубев напомнил, что меры антикризисной поддержки начали действовать в регионе в первые дни после начала эпидемии. И одним из первых шагов стало увеличение числа предприятий Ростовской области, включенных в перечень системообразующих, со 173 до 448. Благодаря этому компании смогли продолжить непрерывную работу. Это, в свою очередь, поддержало стабильность местной экономики и рынка труда.
На поддержку бизнеса в период пандемии на Дону направили 10 млрд рублей.
В целом, за период действия ограничительных мер объемы преференций только по региональным налогам и сборам для предприятий сегмента МСБ из самых пострадавших отраслей экономики было оценено в 4,8 млрд руб, и еще свыше 680 миллионов — по муниципальным налогам. Льготных кредитных, гарантийных, а также лизинговых продуктов для бизнеса предоставили почти на миллиард рублей.