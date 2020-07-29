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Начат прием заявлений для голосования по месту нахождения

29 июля 2020, 13:18
Фото: Избирком Ростовской области
В единый день голосования 13 сентября, а также 11 и 12 сентября, избиратели смогут проголосовать не по месту регистрации, а на удобном участке по месту нахождения.

Для того, чтобы воспользоваться данным сервисом — «Мобильным избирателем», необходимо подать соответствующее заявление.

Их прием сегодня, 29 июля, начали территориальные избирательные комиссии области. График приема в рабочие и выходные дни — с 10.00 до 14.00.

Фото: Избирком Ростовской области

Также с сегодняшнего дня заявления для голосования по месту нахождения можно будет подать в МФЦ или через портал Госуслуг.

Участковые избирательные комиссии начнут прием заявлений 2 сентября. График работы УИК в рабочие дни — с 15.00 до 19.00, в выходные — с 10.00 до 14.00.

Завершится прием заявлений 8 сентября.

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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