Начат прием заявлений для голосования по месту нахождения

В единый день голосования 13 сентября, а также 11 и 12 сентября, избиратели смогут проголосовать не по месту регистрации, а на удобном участке по месту нахождения.

Для того, чтобы воспользоваться данным сервисом — «Мобильным избирателем», необходимо подать соответствующее заявление. Их прием сегодня, 29 июля, начали территориальные избирательные комиссии области. График приема в рабочие и выходные дни — с 10.00 до 14.00. Фото: Избирком Ростовской области Также с сегодняшнего дня заявления для голосования по месту нахождения можно будет подать в МФЦ или через портал Госуслуг. Участковые избирательные комиссии начнут прием заявлений 2 сентября. График работы УИК в рабочие дни — с 15.00 до 19.00, в выходные — с 10.00 до 14.00. Завершится прием заявлений 8 сентября.